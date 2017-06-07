На два дня.

11 и 12 июня 2017 года в Екатеринбурге закроют парковку напротив мэрии ради проведения ярмарки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, на Площади 1905 года представят свою продукцию более 100 предприятий со всего Урала. Горожане смогут приобрести саженцы цветочных, садовых и декоративных культур и садовый инвентарь.

Кроме того, в честь Дня России запланирована концертно-развлекательная программа с конкурсами и призами.