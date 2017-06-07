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Администратор парка аттракционов заплатит 100 тысяч за травмы курганцевСегодня в 14:21

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Пострадали отец и 3-летний ребенок.

Администратора курганского парка аттракционов "Детский городок" оштрафовали на 100 тысяч рублей за травмирование 3-летнего ребенка и его отца.

В августе 2016 года женщина пропустила на аттракцион "Пиратские горки" мужчину с малышом. До этого посетители неоднократно жаловались на опасный наклон кабины карусели, однако администратор ничего не предприняла для техпроверки. Из-за износа конструкции и превышения предельного веса пассажиров кабина рухнула во время движения - мужчина успел подхватить ребенка. Оба отделались синяками и ссадинами.

Курганский горсуд признал администратора виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее по теме:
В Кургане рухнул аттракцион с ребенком

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