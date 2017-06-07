О геях.

Президент России Владимир Путин рассказал о положении сексуальных меньшинств в стране. Вопрос об их возможной дискриминации главе государства задал знаменитый режиссер Оливер Стоун, передает "Уралинформбюро".

"Геев никто не притесняет", - заверил президент РФ.

После чего Оливер Стоун спросил, что бы сделал Путин, если бы на подводной лодке ему пришлось идти в одну душевую с геем.

"Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо", - с улыбкой парировал глава государства.

Стоит отметить, что Владимир Путин дал интервью Стоуну в рамках подготовки режиссером документального фильма о президенте России. Его премьера пройдет на телеканале Showtime. Четыре двухчасовых серии покажут 12-15 июня.