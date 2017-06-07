Больше москвичей пьют только в МагаданеСегодня в 18:10
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Подсчитали санврачи.
Больше всего крепкого алкоголя в России покупают жители Магаданской области - 14,1 литра на душу населения. Следом в составленном Роспотребнадзором списке самых "пьющих" регионов идет Москва с 13,1 литра горячительного на человека.
Также в числе антилидеров оказались Республика Коми и Сахалинская область, где на душу выходит по 13 литров алкоголя, передает "Уралинформбюро".
Самыми "трезвыми" оказались кавказские регионы. Лишь по 100 грамм на человека выпивают за год в Чечне и Ингушетии. По пол-литра на каждого выходит в Кабардино-Балкарии.
К радости медиков население в целом стало реже браться за бутылку. За последние пять лет, по данным Росстата, продажа водки и ликероводочных изделий сократилась почти на 40% (с 10,9 до 6,6 литра на душу населения).
Охладели россияне и к пиву. Объемы его реализации в 2016 году сократились на 25% относительно показателя 2011 года - 53,3 литра на человека вместо 70,8.
В основном любители пенного живут в Московской области (94,9 литра на душу населения), Хакасии (84,3 литра) и Сахалинской области (82,8 литра).
За минувший год острые отравления спиртосодержащей продукцией получили 47 898 россиян, из них 13 004 человека скончались. Чаще всего подобные случаи отмечались в Магаданской, Пензенской, Новгородской, Ленинградской и Тульской областях. Чаще всего насмерть травятся этанолом (85,5%).
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