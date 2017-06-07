Чтобы отличаться от других.

В микрорайоне Академический уральской столицы появится новый детский сад на 250 мест. Тендер на строительство трехэтажного задания в районе перекрестка улиц Вильгельма Де Геннина и Павла Шаманова выиграл "Атомстройкомплекс".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, открыть дошкольное учреждение планируется в декабре 2017 года.

Детский сад будет возводиться в рамках федеральной целевой программы "Жилище", предполагающей финансирование из бюджетов всех уровней - федерального, областного и городского.

"Изюминкой" нового садика в Академическом станут разноцветные металлические накладные декоративные элементы на фасаде. Они будут отмечать, где в здании располагаются группы разных возрастов.