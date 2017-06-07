"Не попал в программу реновации".

Ведущие телепрограммы "Вечерний Ургант" попытались найти объяснение действиям екатеринбургских коммунальщиков, которые уложили асфальт вокруг старого пня. Иван Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев предположили, что это "пень-полицейский", призванный задерживать лихачей.

"По екатеринбургским нормам это дерево. Пень оставили – он не попал под реновацию, потому что не ветхий" - заключил Ургант.

Пень во дворе дома по улице Июльской "прославился" в Интернете в первых числах июня. По словам местных жителей, дерево срубили много лет назад, а его "останки" стали местной достопримечательностью. Зимой здесь вели ремонтные работы. А летом обновили дорожное покрытие, не тронув пень. Согласно ответу городской администрации, для сноса дерева необходимо специальное разрешение, которое коммунальщики не получили, передает "Уралинформбюро".