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Искусственный разум предскажет дату смертиСегодня в 19:35

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С одного "взгляда".

Австралийские ученые разработали машину, способную с высокой точностью определять время смерти пациента. Для этого искусственному интеллекту достаточно изучить томограммы внутренних органов человека, передает "Уралинформбюро".

Первое клиническое испытание показало, что детище исследователей из Университета Аделаиды распознает аномалии, которые не замечают врачи.

Проанализировав снимки грудной полости 48 пациентов старше 60 лет, компьютер предсказал, кто из них и когда уйдет на тот свет в следующие пять лет. Точность его прогнозов составила 69%, пишет MedikForum.

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