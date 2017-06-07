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Россияне не желают карабкаться по карьерной лестницеСегодня в 19:18

  • Текст

А быть богатыми – хотят.

Главные ценности в жизни россиян – это здоровье, отношения в семье и безопасность. Об этом по результатам опроса свыше тысячи человек старше 18 лет сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

В числе других жизненных приоритетов – среда обитания и материальное положение. Что интересно, посвящать жизнь карьере при этом россияне не хотят. Их также мало волнует политическая жизнь, положение в обществе, самореализация и наличие досуга, передает "Уралинформбюро".

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