Куйвашев вручил госнаграды 24 свердловчанамСегодня в 16:47
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Как металлургам, так и общественным деятелям.
7 июня, в преддверии Дня России, губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев вручил уральцам государственные награды, благодарности президента Рф, а также знаки отличия Свердловской области. Были отмечены 24 представителя самых разных профессий.
"Люди разные, отрасли разные, сферы интересов разные, но есть общее, объединяющее вас начало – это преданность интересам Свердловской области, интересам уральцев, большой личный вклад в упрочение лидерских позиций и амбиций нашего региона", – отметил глава региона.
Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики, 10 свердловчан получили медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за весомый вклад в развитие уральской металлургии, создание спецтехники, укрепление обороноспособности России. Звания "Заслуженный металлург РФ" был удостоен начальник металлургического производства "Сухоложского литейно-механического завода" Евгений Лескин.
Благодарность президента РФ объявлена зампредседателя попечительского совета областного клинического госпиталя для ветеранов войн Семену Спектору. Известному композитору Александру Пантыкину было присвоено звание почетного гражданина Свердловской области - соответствующий указ подписал глава региона.
"Уральцы знают, любят и ценят Вас как автора замечательных песен и мелодий, вошедших в золотой фонд отечественного музыкального искусства. Яркий, талантливый музыкант, Вы покорили практически все жанры – от симфонической классики и романсов до рок-музыки, мелодий к фильмам и спектаклям", – Е.Куйвашев.
Знаком отличия III степени отмечен и президент группы компаний "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.
Глава региона подчеркнул, что при формировании народной программы роста территорий "Пятилетка развития" важно учесть мнение всех, кто в этот день отмечен наградами различного уровня. Каждый из них является экспертом в той или иной сфере. Это позволит создать эффективную, действующую программу, которая обеспечит динамичный рост региона, заключил Е.Куйвашев.
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