×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


МРСК Урала поблагодарили за устранение "ураганных" энергоаварийСегодня в 17:22

  • Текст

Специалисты работали круглосуточно.

Энергетики МРСК Урала получили благодарственное письмо от министерства ЖКХ Свердловской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте по связям с общественностью компании, в документе глава ведомства Николай Смирнов отметил высокий уровень профессионализма персонала подразделений ОАО "МРСК Урала", проявленный во время устранения последствий урагана.

Стихия обрушилась на Свердловскую область 3 июня. Были зафиксированы нарушения в работе более 60 линий электропередачи классом напряжения 110 кВ, около 10 ВЛ 35 кВ. Также наблюдались многочисленные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения остались более 100 тысяч жителей региона.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле, из-за урагана были повреждены кровли домов, повалены деревья, что осложняло подъезды к энергообъектам. Туда были стянуты дополнительные силы ПАО "Россети".

Ремонтные работы велись в круглосуточном режиме в течение двух суток. Было задействовано более 120 бригад и порядка 150 единиц техники. На помощь свердловским энергетикам пришли коллеги из дочерних обществ ПАО "Россети" - АО "Тюменьэнерго" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья".

По предварительным подсчетам, экономический ущерб, нанесенный электросетевому комплексу "МРСК Урала" на Среднем Урале, потянул на 20 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Слияние под знаком Ельцина

Слияние под знаком Ельцина

В УрФУ привыкли ко всему.

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×