Специалисты работали круглосуточно.

Энергетики МРСК Урала получили благодарственное письмо от министерства ЖКХ Свердловской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте по связям с общественностью компании, в документе глава ведомства Николай Смирнов отметил высокий уровень профессионализма персонала подразделений ОАО "МРСК Урала", проявленный во время устранения последствий урагана.

Стихия обрушилась на Свердловскую область 3 июня. Были зафиксированы нарушения в работе более 60 линий электропередачи классом напряжения 110 кВ, около 10 ВЛ 35 кВ. Также наблюдались многочисленные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения остались более 100 тысяч жителей региона.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле, из-за урагана были повреждены кровли домов, повалены деревья, что осложняло подъезды к энергообъектам. Туда были стянуты дополнительные силы ПАО "Россети".

Ремонтные работы велись в круглосуточном режиме в течение двух суток. Было задействовано более 120 бригад и порядка 150 единиц техники. На помощь свердловским энергетикам пришли коллеги из дочерних обществ ПАО "Россети" - АО "Тюменьэнерго" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья".

По предварительным подсчетам, экономический ущерб, нанесенный электросетевому комплексу "МРСК Урала" на Среднем Урале, потянул на 20 миллионов рублей.