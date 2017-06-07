Во след пню.

В уральской столице рабочие уложили асфальт вокруг автомобиля, припаркованного у дома в микрорайоне Парковый. Об этом 7 июня в социальных сетях сообщили очевидцы, передает "Уралинформбюро". По словам местных жителей, объявлений о ремонте дороги во дворе не было. Асфальт рабочие аккуратно положили с обеих сторон от машины

В начале июня рабочие во дворе дома на улице Июльской положили асфальт вокруг старого пня. Этот инцидент привлек внимание телеведущего Ивана Урганта. В своем шоу он высмеял это решение коммунальщиков.