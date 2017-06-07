"Романовы" покорили Новый УренгойСегодня в 17:33
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Музыкой и вокалом.
В Новом Уренгое была представлена концертно-театральная постановка "Романовы". ПАО "НК "Роснефть" реализует этот проект совместно с Хором Сретенского монастыря.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана, создателям спектакля удалось сделать невозможное - уместить 400-летнюю историю царственной династии в 2 часовую программу. Произведение объединило музыку, театр, вокал и мультимедийные технологии.
История дома Романовых представлена в формате большого подвижного "иконостаса", где каждый образ – камень в здании Российской Империи. Уникальная особенность спектакля в том, что актеры не играют роли. Они рассказывают историю дома Романовых театральным языком, сквозь череду масштабных событий, торжественных и трагических, объединенных под скипетром династии Романовых.
Как отмечает режиссер Наталья Рослан, постановка сделана под впечатлением от выставки "Романовы, моя история", которая прошла в Москве в центральном выставочном зале Манеж. "Из этой выставки, как ее продолжение, как ее сценическое воплощение родилась наша постановка", - добавила Наталья Рослан.
В репертуаре Хора Сретенского монастыря есть все – от распевов 17 века до казачьих плясовых и маршей. Все песни легли в основу спектакля. Один из романсов исполняет актриса Ирина Безрукова.
По ее словам, это потрясающее ощущение, когда ты работаешь, а фоном звучит мощный, красивый хор. "Мне главное, когда они закончат, вовремя вступить, потому что я тоже, как и зритель, нахожусь под впечатлением", - делится она.
Генеральный директор АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Александр Слепцов также поблагодарил артистов: "Хочу вам сказать огромное спасибо от себя лично, от всех нефтяников и газовиков компании "Роснефть". Спасибо авторам этой замечательной постановки полной духовности и полной скорби и гордости одновременно".
Концертно-театральную постановку "Романовы" увидят жители 22 городов, где присутствую предприятия НК "Роснефть".
Следует отметить, что это не первый совместный проект Компании с Хором Сретенского монастыря. Постановки "Роснефть. Великой Победе посвящается" и "Несвятые святые" имели успех у зрителей в 2015 и 2016 годах.
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