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Гимном России станет "Боже, Царя храни!"Сегодня в 19:00

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Если Госдума согласится с ЛДПР.

Сделать государственным гимном России композицию "Боже, Царя храни!" предложили депутаты фракции ЛДПР. Законопроект и пояснительная записка к нему размещены в электронной базе нижней палаты.

Песня была гимном Российской империи с 1834 по 1917 годы. Его слова принадлежат перу Василия Жуковского, музыку написал Алексей Львов, передает "Уралинформбюро".

"Имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", – отмечается в пояснительной записке. Возвращение к "старой версии" позволит, по мнению авторов инициативы, "достичь исторической преемственности, возродить историческую российскую государственную символику, повысить ее значимость, еще более укрепить единство народа и общероссийское гражданское самосознание".

Кроме того, гимн "Боже, Царя храни!" должен еще больше укрепить международные позиции Российской Федерации.

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