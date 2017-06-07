Придется пересдавать

121 девятиклассник из Нижневартовска будет повторно сдавать экзамен по русскому языку. Результаты первой ГИА, которая прошла 30 мая, признаны недействительными из-за ошибки технического специалиста. Для изложения сотрудник включил аудиофайл прошлого года. Новый экзамен пройдет 20 июня сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования администрации Нижневартовска.

Главе департамента и директору школы, на базе которой был организован пункт проведения экзамена, объявили выговоры. Технического специалиста уволили.