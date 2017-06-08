×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Путин распорядился предупреждать россиян о ЧС по мобильникамСегодня в 13:38

  • Текст

Дабы избежать новых жертв.

Все компании сотовой связи будут бесплатно сообщать своим абонентам о возможных чрезвычайных ситуациях. Такие же обязательства ложатся на средства массовой информации. Они должны публиковать сведения о ЧС по обращению органов власти.

Соответствующие поправки к законам "О связи" и "О СМИ" подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля, передает "Уралинформбюро".

Поводом для скорейшего запуска этого процесса стал ураган в Москве, в ходе которого 29 мая погибли 11 человек. Выяснилось, что горожан забыли оповестить об опасности. МЧС и синоптики начали перекладывать ответственность за трагедию друг на друга. Ураган в Свердловской области 3 июня также не обошелся без жертв и влетит бюджету в копеечку.

Как уточнили "Уралинформбюро" в региональном ГУ МЧС, на Среднем Урале и ранее проводилась работа по оповещению населения: рассылку сообщений о стихийных угрозах осуществляют "Билайн", "МегаФон" и "Tele2", а также Интернет-провайдер "Дом.ru", с которыми заключены соглашения.

"Другие операторы не отказываются работать, со всеми проведены рабочие встречи, получено понимание. Просто не у всех на данный момент есть техническая возможность. Это решается", - пояснила руководитель пресс-службы главка Наталья Зырянова.

В свою очередь директор по маркетингу и продажам компании МОТИВ Екатерина Хворостова рассказала, что оператор предоставил МЧС все необходимые для заключения договора данные и документы: "Но, к сожалению, так и не получили обратную связь. В данный момент мы ждем подписания подзаконных актов, в которых будет регламентирована процедура взаимодействия операторов и МЧС".

При этом даже абоненты операторов из "списка" МЧС жалуются на то, что не получали никаких сообщений об урагане, обрушившемся на Урал 3 июня. Но тут, по словам Зыряновой, спасатели не в ответе: "МЧС определяет зону угрозы, готовит текст для рассылки и передает информацию в компании сотовой связи. Пришла смс, не пришла - это вопрос к операторам".

С принятием поправок в закон "О связи" в работе спасателей ничего не меняется - корректируется лишь схема взаимодействия. Если раньше информация о ЧС уходила в головные офисы федеральных операторов, которые давали указания филиалам на местах, то сейчас последние будут получать предупреждения из первых уст.

В пресс-службе уральского филиала ПАО "МегаФон" отмечают, что технология оповещения населения у них отработана давно.

"В "МегаФоне" работает Единый центр управления сетью (ЕЦУС), который может в кратчайшие сроки провести оповещение абонентов в любом регионе России, в том числе и на Урале, по запросу государственных органов: МЧС, Роскомнадзора и других. Существует регламент такого взаимодействия: оперативный дежурный получает запрос от МЧС с указанием географических координат и времени рассылки. Сразу после этого ЕЦУС организует смс-оповещение населения. Такие рассылки получают только те абоненты, которые находятся в предполагаемой зоне чрезвычайных ситуаций", - пояснили в пресс-службе компании.

Специалисты "Tele2" также заверяют, что активно сотрудничают со структурами МЧС по предупреждению россиян о природных катаклизмах.

"При поступлении соответствующего запроса от МЧС мы по регламенту, согласованному с ведомством, осуществляем рассылку смс в рамках имеющихся технических возможностей. Выборка номеров мобильных телефонов для рассылки сообщений формируется исходя из масштабов ЧС. Также учитывается местонахождение зарегистрированного в сети абонента - он получает смс в случае, если находится на территории чрезвычайной ситуации или в зоне ее вероятного возникновения", - уточнили в пресс-службе "Tele2".

А вот в "МТС" видят некоторые сложности в реализации этой услуги: "Мы поддерживаем принятие закона и технологически готовы к интеграции с комплексной системой экстренного оповещения населения (КСЭОН), которая разрабатывается уже несколько лет. Однако для успешной реализации этого проекта в масштабах страны со стороны заказчика и регулятора необходимо разработать единые функциональные и технические требования на присоединение оборудования КСЭОН к сетям операторов связи. В дополнение к принятому закону необходимы подзаконные акты, в том числе постановление правительства, с подробным описанием порядка и процедур оповещения населения о ЧС".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×