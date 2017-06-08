Дабы избежать новых жертв.

Все компании сотовой связи будут бесплатно сообщать своим абонентам о возможных чрезвычайных ситуациях. Такие же обязательства ложатся на средства массовой информации. Они должны публиковать сведения о ЧС по обращению органов власти.

Соответствующие поправки к законам "О связи" и "О СМИ" подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля, передает "Уралинформбюро".

Поводом для скорейшего запуска этого процесса стал ураган в Москве, в ходе которого 29 мая погибли 11 человек. Выяснилось, что горожан забыли оповестить об опасности. МЧС и синоптики начали перекладывать ответственность за трагедию друг на друга. Ураган в Свердловской области 3 июня также не обошелся без жертв и влетит бюджету в копеечку.

Как уточнили "Уралинформбюро" в региональном ГУ МЧС, на Среднем Урале и ранее проводилась работа по оповещению населения: рассылку сообщений о стихийных угрозах осуществляют "Билайн", "МегаФон" и "Tele2", а также Интернет-провайдер "Дом.ru", с которыми заключены соглашения.

"Другие операторы не отказываются работать, со всеми проведены рабочие встречи, получено понимание. Просто не у всех на данный момент есть техническая возможность. Это решается", - пояснила руководитель пресс-службы главка Наталья Зырянова.

В свою очередь директор по маркетингу и продажам компании МОТИВ Екатерина Хворостова рассказала, что оператор предоставил МЧС все необходимые для заключения договора данные и документы: "Но, к сожалению, так и не получили обратную связь. В данный момент мы ждем подписания подзаконных актов, в которых будет регламентирована процедура взаимодействия операторов и МЧС".

При этом даже абоненты операторов из "списка" МЧС жалуются на то, что не получали никаких сообщений об урагане, обрушившемся на Урал 3 июня. Но тут, по словам Зыряновой, спасатели не в ответе: "МЧС определяет зону угрозы, готовит текст для рассылки и передает информацию в компании сотовой связи. Пришла смс, не пришла - это вопрос к операторам".

С принятием поправок в закон "О связи" в работе спасателей ничего не меняется - корректируется лишь схема взаимодействия. Если раньше информация о ЧС уходила в головные офисы федеральных операторов, которые давали указания филиалам на местах, то сейчас последние будут получать предупреждения из первых уст.

В пресс-службе уральского филиала ПАО "МегаФон" отмечают, что технология оповещения населения у них отработана давно.

"В "МегаФоне" работает Единый центр управления сетью (ЕЦУС), который может в кратчайшие сроки провести оповещение абонентов в любом регионе России, в том числе и на Урале, по запросу государственных органов: МЧС, Роскомнадзора и других. Существует регламент такого взаимодействия: оперативный дежурный получает запрос от МЧС с указанием географических координат и времени рассылки. Сразу после этого ЕЦУС организует смс-оповещение населения. Такие рассылки получают только те абоненты, которые находятся в предполагаемой зоне чрезвычайных ситуаций", - пояснили в пресс-службе компании.

Специалисты "Tele2" также заверяют, что активно сотрудничают со структурами МЧС по предупреждению россиян о природных катаклизмах.

"При поступлении соответствующего запроса от МЧС мы по регламенту, согласованному с ведомством, осуществляем рассылку смс в рамках имеющихся технических возможностей. Выборка номеров мобильных телефонов для рассылки сообщений формируется исходя из масштабов ЧС. Также учитывается местонахождение зарегистрированного в сети абонента - он получает смс в случае, если находится на территории чрезвычайной ситуации или в зоне ее вероятного возникновения", - уточнили в пресс-службе "Tele2".

А вот в "МТС" видят некоторые сложности в реализации этой услуги: "Мы поддерживаем принятие закона и технологически готовы к интеграции с комплексной системой экстренного оповещения населения (КСЭОН), которая разрабатывается уже несколько лет. Однако для успешной реализации этого проекта в масштабах страны со стороны заказчика и регулятора необходимо разработать единые функциональные и технические требования на присоединение оборудования КСЭОН к сетям операторов связи. В дополнение к принятому закону необходимы подзаконные акты, в том числе постановление правительства, с подробным описанием порядка и процедур оповещения населения о ЧС".