Он дороже, чем MacBook.

Тестовая партия компьютеров "Эльбрус 101-РС" запущена в производство. Первая вычислительная машина, разработанная ИНЭУМ имени И.С. Брука, полностью собрана из отечественных комплектующих. Ее производителем является объединенный холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех.

"Эльбрус 101-РС" может применяться в качестве модуля управления производством, бортового вычислителя на транспорте, персонального носимого терминала или сетевой системы хранения данных (NAS), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ростеха.

"Это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях", – отмечает заместитель гендиректора АО "Росэлектроника" Арсений Брыкин.

По техническим характеристикам российский ПК не уступает зарубежным аналогам. Планируется, что тестовая партия из 50 машин будет изготовлена в июле текущего года. Серийное производство начнется в 2018 году.

"Пробная" версия "Эльбруса" обойдется в 130 тысяч рублей. Это дороже последней новинки от Apple - MacBook Early 2016, которую можно купить за 120 тысяч. Серийный отечественный компьютер будет стоить 70 тысяч рублей.