Первый полностью российский компьютер шокирует ценойСегодня в 10:27
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Он дороже, чем MacBook.
Тестовая партия компьютеров "Эльбрус 101-РС" запущена в производство. Первая вычислительная машина, разработанная ИНЭУМ имени И.С. Брука, полностью собрана из отечественных комплектующих. Ее производителем является объединенный холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех.
"Эльбрус 101-РС" может применяться в качестве модуля управления производством, бортового вычислителя на транспорте, персонального носимого терминала или сетевой системы хранения данных (NAS), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ростеха.
"Это первая массовая модель отечественных компьютеров, способных стать полноценной заменой иностранным машинам, повсеместно используемым в государственных ведомствах и частных организациях", – отмечает заместитель гендиректора АО "Росэлектроника" Арсений Брыкин.
По техническим характеристикам российский ПК не уступает зарубежным аналогам. Планируется, что тестовая партия из 50 машин будет изготовлена в июле текущего года. Серийное производство начнется в 2018 году.
"Пробная" версия "Эльбруса" обойдется в 130 тысяч рублей. Это дороже последней новинки от Apple - MacBook Early 2016, которую можно купить за 120 тысяч. Серийный отечественный компьютер будет стоить 70 тысяч рублей.
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Бред. Никакая экономика такого не выдержит - компьютер с начальной производительностью за 130 000. Ещё и ломаться будет через день. Детище госмонополии. И ведь обяжут при помощи Яровой для защиты данных закупать только его.ответить
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