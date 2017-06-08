Туристы потеряли день отдыха.

Вылет рейса "Екатеринбург - Нячанг " задержан на 16 часов. Подняться в небо борт должен был в ночь на 8 июня, в 00:00. Сейчас, согласно электронному табло Кольцово, отправление назначено на 16:00. Задержку рейса в аэропорту объясняют решением авиакомпании Pegas Fly. Связаться с перевозчиком не удалось.

Таким образом, пассажиры прибудут на вьетнамский курорт около часа ночи 9 июня вместо 11 часов утра 8 числа и, соответственно, потеряют целый день отдыха, передает "Уралинформбюро".