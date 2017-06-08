И пропуском в вуз и библиотеку.

Единая банковская карта "Мир" в 2018 году станет электронной зачетной книжкой студентов – по аналогии с онлайн-дневниками и журналами, действующими в российских школах. Этим Центробанк намерен вовлечь учащихся в активное использование карт отечественной платежной системы, пишет газета "Известия".

Информация об оценках будет храниться на отдельных серверах вузов, интегрированных с картой. Преподаватели получат возможность ставить и редактировать оценки, а студенты – просматривать их через Интернет, передает "Уралинформбюро".

Учащиеся также смогут использовать карту "Мир" в качестве пропуска в университет и библиотеку вуза. Эта возможность уже тестируется в рамках кампусных проектов.