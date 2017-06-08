Мужчинам запретили раздвигать ногиСегодня в 10:54
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В транспорте.
Пассажирам общественного транспорта в испанской столице запретили вальяжно разваливаться в креслах.
Муниципальная транспортная компания Мадрида приготовила для поездов, метро и автобусов новые таблички, запрещающие сидеть с широко расставленными ногами. На стикере изображен красный человечек в раздражающей большинство пассажиров позе, передает "Уралинформбюро".
Esta es la señal de los autobuses de la @EMTmadrid para respetar el espacio de los demás y evitar el #manspreading. https://t.co/dnqdMycgaO pic.twitter.com/Xwcx3bx8DG— Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 7 июня 2017 г.
Предполагается, что новый знак будет напоминать об уважении личного пространства попутчиков.
По данным The Local, к новым правилам подтолкнула петиция, размещенная феминистками на сайте change.org. Женщины требовали развесить в мадридской подземке баннеры против "неуважительного сидения" - "свойственной некоторым мужчинам привычки широко раздвигать ноги в общественном транспорте, занимая чужое место".
Стоит отметить, что подобные кампании прошли в метро Нью-Йорка и Сиэтла еще в 2014 году.
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Мужчинам запретили раздвигать ноги
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