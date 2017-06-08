×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ростехнадзор подал в суд на Серовский завод ферросплавовСегодня в 11:14

  • Текст

Чтобы приостановить эксплуатацию 6 зданий.

Специалисты Уральского управления Ростехнадзора через суд требуют приостановить эксплуатацию 6 зданий Серовского завода ферросплавов. В ходе апрельской проверки было обнаружено 138 нарушений касательно документации промышленной безопасности.

"Деятельность Серовского завода ферросплавов продолжается в нормальном режиме, и о приостановке деятельности предприятия в целом речь не идет, - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия. -Завод продолжает производить продукцию и продолжит ее поставки согласно заключенным контрактам, одновременно с этим устраняя нарушения, выявленные Ростехнадзором".

Привести все в порядок предприятие рассчитывает до начала судебного процесса.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×