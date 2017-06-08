Чтобы приостановить эксплуатацию 6 зданий.

Специалисты Уральского управления Ростехнадзора через суд требуют приостановить эксплуатацию 6 зданий Серовского завода ферросплавов. В ходе апрельской проверки было обнаружено 138 нарушений касательно документации промышленной безопасности.

"Деятельность Серовского завода ферросплавов продолжается в нормальном режиме, и о приостановке деятельности предприятия в целом речь не идет, - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия. -Завод продолжает производить продукцию и продолжит ее поставки согласно заключенным контрактам, одновременно с этим устраняя нарушения, выявленные Ростехнадзором".

Привести все в порядок предприятие рассчитывает до начала судебного процесса.