Расписание сбилось на 3 часа.

8 июня 2017 года аэропорт Кургана из-за густого тумана не смог вовремя принять Boeing 737 авиакомпании UTair, летевший из Москвы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани, борт прибыл с 3-часовой задержкой. Его ждали в 7.00, однако лайнер сел только в 9.05. Спустя час он отправился обратно в Москву.