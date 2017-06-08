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Туман не пустил Boeing из Москвы в КурганСегодня в 11:50

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Расписание сбилось на 3 часа.

8 июня 2017 года аэропорт Кургана из-за густого тумана не смог вовремя принять Boeing 737 авиакомпании UTair, летевший из Москвы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани, борт прибыл с 3-часовой задержкой. Его ждали в 7.00, однако лайнер сел только в 9.05. Спустя час он отправился обратно в Москву.

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