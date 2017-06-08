Для большего контроля за подрядчиками.

В Прикамье собираются передать часть полномочий регионального фонда капремонта муниципалитетам. С такой инициативой выступил зампредседателя краевого правительства - руководитель региональной службы по тарифам Антон Удальев. 7 июня он представил депутатам Заксобрания план по реорганизации структуры.

Согласно документу, в 2017 году трем муниципальным образованиям (Губахе, Пермскому и Соликамскому районам) разрешат выполнять функции заказчика "капитальных" работ. Если эксперимент удастся, то полномочия закрепят за этими территориями, передает "Уралинформбюро". В последующем будет решен вопрос по другим муниципалитетам.

Специалисты рассчитывают, что на местах власти смогут более тщательно проводить приемку объектов после капремонта.

В прошлом году в Свердловской области рассматривали аналогичную возможность. Тогда готовность взять на себя дополнительные функции изъявили представители 10 территорий.

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