Уральские регионы вышли в топ ВИЧ-инфицированных субъектовСегодня в 15:12
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По распространению и скорости заражения.
Регионы УрФО вошли в список субъектов страны с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. Информация об этом содержится в докладе Роспотребнадзора за 2016 год, передает "Уралинформбюро".
В документе оцениваются два критерия - распространение вируса и количества новых заболеваний. Самый большой процент инфицированных жителей в Свердловской области: больны 1,65% населения. На шестом месте Югра с 1,2% инфицированных жителей. На 8, 9 и 12 местах Тюменская область, Челябинская область и Пермский край соответственно. Там носителей вируса около 1%.
По количеству новых заражений - 155 случаев на 100 тысяч населения - второе место заняла Тюменская область. Выше по этому показателю только Кемеровская область (209 случаев на 100 тысяч человек). 125 новых заболевших в Пермском крае, он на шестой строчке рейтинга. Челябинская область, Югра и Средний Урал на 11,13 и 15 местах соответственно. Там за минувший год заразились около 100 человек.
Стоит отметить, что по состоянию на 31 декабря 2016 года в России живет 1 миллион 114 тысяч 815 ВИЧ-инфицированных. Новых заразившихся в 2016 году было более 103 тысяч. Это на 5,4% больше, чем в годом ранее.
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