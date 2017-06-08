С американским спутником на борту.

8 июня 2017 года в 6.45 (мск) с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М". На ее борту находился американский спутник Echostar-21, сообщили "Уралинформбюро" в Роскосмосе.

Этот запуск стал первым после того, как год назад полеты ракет данного типа были приостановлены.

К настоящему моменту головная часть в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутника отделилась от третьей ступени ракеты-носителя. Через несколько часов Echostar-21 выйдет на заданную орбиту.

Изначально запуск "Протона-М" должен был состояться в декабре 2016 года, но во время подготовки вскрылись отклонения в работе двигателей второй и третьей ступеней.

В планах на 2017 год значится выведение на орбиту еще двух коммерческих спутников - Amazonas-5 и AsiaSat-9. Кроме того, "Протону" доверят и спутник "Благовест", созданный по заказу Минобороны РФ.

Стоит отметить, что ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" изготавливаются в московском Центре имени М.В.Хруничева.