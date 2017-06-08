×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Протон-М" стартовал с Байконура после годичного перерываСегодня в 13:41

  • Текст

С американским спутником на борту.

8 июня 2017 года в 6.45 (мск) с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета-носитель "Протон-М". На ее борту находился американский спутник Echostar-21, сообщили "Уралинформбюро" в Роскосмосе.

Этот запуск стал первым после того, как год назад полеты ракет данного типа были приостановлены.

К настоящему моменту головная часть в составе разгонного блока "Бриз-М" и спутника отделилась от третьей ступени ракеты-носителя. Через несколько часов Echostar-21 выйдет на заданную орбиту.

Изначально запуск "Протона-М" должен был состояться в декабре 2016 года, но во время подготовки вскрылись отклонения в работе двигателей второй и третьей ступеней.

В планах на 2017 год значится выведение на орбиту еще двух коммерческих спутников - Amazonas-5 и AsiaSat-9. Кроме того, "Протону" доверят и спутник "Благовест", созданный по заказу Минобороны РФ.

Стоит отметить, что ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М" изготавливаются в московском Центре имени М.В.Хруничева.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×