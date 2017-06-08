В Екатеринбурге закрываются магазины "Звездный"Сегодня в 14:20
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Владельцы будут заниматься арендным бизнесом.
В Екатеринбурге сворачивается торговая сеть "Звездный". Владельцы магазинов планируют заниматься только арендным бизнесом.
"Решение о закрытии розничного направления было основано как на внешних факторах рынка, так и на анализе текущей работы", - сообщили "Уралинформбюро" в службе маркетинга и рекламы торговой сети. Там добавили, что никаких проблем в плане расчетов с поставщиками и с занятостью персонала не будет.
Сеть "Звездный" начала "редеть" прошлым летом, когда было ликвидировано больше половины магазинов. Освободившиеся помещения заняла "Пятерочка".
Ранее сообщалось о закрытии 11 из 35 магазинов другой торговой сети - "Пикник". В Екатеринбурге прекратили работу 9 точек, еще по одной в Каменске-Уральском и Сысерти.
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