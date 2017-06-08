NASA отобрало лучших.

В США названы имена счастливчиков, которые полетят на Марс. NASA отобрало 5 женщин и 7 мужчин из более чем 18 тысяч американцев, принявших участие в отборе астронавтов.

Конкурс проводился с декабря 2015 года по февраль 2016 года. Попытать счастье могли лишь граждане США, имеющие степень бакалавра в области ряда наук, а также военные пилоты, налетавшие более тысячи часов.

Подготовка будущих астронавтов начнется уже в августе 2017 года. Смельчаки совершат полеты не только на МКС, но и за пределы околоземной орбиты. Однако главной целью астронавтов-новичков будет "рейс" на Марс, передает "Уралинформбюро".