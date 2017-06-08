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На газовых сетях Екатеринбурга развернулась ремонтная кампанияСегодня в 13:41

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В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

На газовых сетях АО "Екатеринбурггаз" в разгаре ремонтная кампания. В порядок приведены 27 газораспределительных пунктов, техперевооружение выдержали 4 газораспределительных пункта. На улицах Мира, Сахалинская, Бебеля-Токарей, Окружная, Селькоровская, Саввы Белых, Машинная заменены 20 газовых задвижек. Отремонтирована запорная арматура на фасадных газопроводах (свыше 2 400 штук) и в газовых колодцах (более 230 штук), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Специалисты провели приборное обследование свыше 70 километров подземных газопроводов. Заменены станции электрохимзащиты на Испытателей, 14 и Латвийской, 23. Газоснабжение нового качества получили 10 многоквартирных домов по проспекту Космонавтов, улицам Парниковая, Коммунистическая и Новаторов. Там были обновлены подземные участки газопроводов со сроком эксплуатации более 40 лет, при этом заменены 54 участка газопроводов-вводов в жилые дома и 54 отключающих устройства на вводах в жилые дома. На трубопроводе по улице Новаторов ликвидирован газовый колодец и установлен новый подземный кран.

Техперевооружение ждет еще 18 ГРП и 20 шкафных газораспределительных пунктов. Будут реконструированы 14 газопроводов с повышенной нагрузкой на улицах Луначарского, Малышева, Бажова, Походная, Культуры, Комсомольская, Белореченская, Сибирский тракт и в поселке Шувакиш.

Специалисты проведут техническое диагностирование 30 километров подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации более 40 лет. Особое внимание уделяется участкам под магистральными, железными дорогами и через водные преграды. Параллельно ведется покраска и замена изоляции газопроводов.

Все эти мероприятия нацелены на обеспечение безопасной и безаварийной работы объектов газораспределительной системы мегаполиса и бесперебойную подачу газа потребителям. Гендиректор АО "Екатеринбурггаз" Валерий Боровиков поручил всем подразделениям обеспечить выполнение плана производственных работ в утвержденные сроки - к 1 сентября газовое хозяйство Екатеринбурга должны быть готово к осенне-зимним нагрузкам.

Затраты компании на подготовку к осенне-зимнему периоду составят порядка 120 миллионов рублей.

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