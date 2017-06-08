На газовых сетях Екатеринбурга развернулась ремонтная кампанияСегодня в 13:41
- Текст
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
На газовых сетях АО "Екатеринбурггаз" в разгаре ремонтная кампания. В порядок приведены 27 газораспределительных пунктов, техперевооружение выдержали 4 газораспределительных пункта. На улицах Мира, Сахалинская, Бебеля-Токарей, Окружная, Селькоровская, Саввы Белых, Машинная заменены 20 газовых задвижек. Отремонтирована запорная арматура на фасадных газопроводах (свыше 2 400 штук) и в газовых колодцах (более 230 штук), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Специалисты провели приборное обследование свыше 70 километров подземных газопроводов. Заменены станции электрохимзащиты на Испытателей, 14 и Латвийской, 23. Газоснабжение нового качества получили 10 многоквартирных домов по проспекту Космонавтов, улицам Парниковая, Коммунистическая и Новаторов. Там были обновлены подземные участки газопроводов со сроком эксплуатации более 40 лет, при этом заменены 54 участка газопроводов-вводов в жилые дома и 54 отключающих устройства на вводах в жилые дома. На трубопроводе по улице Новаторов ликвидирован газовый колодец и установлен новый подземный кран.
Техперевооружение ждет еще 18 ГРП и 20 шкафных газораспределительных пунктов. Будут реконструированы 14 газопроводов с повышенной нагрузкой на улицах Луначарского, Малышева, Бажова, Походная, Культуры, Комсомольская, Белореченская, Сибирский тракт и в поселке Шувакиш.
Специалисты проведут техническое диагностирование 30 километров подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации более 40 лет. Особое внимание уделяется участкам под магистральными, железными дорогами и через водные преграды. Параллельно ведется покраска и замена изоляции газопроводов.
Все эти мероприятия нацелены на обеспечение безопасной и безаварийной работы объектов газораспределительной системы мегаполиса и бесперебойную подачу газа потребителям. Гендиректор АО "Екатеринбурггаз" Валерий Боровиков поручил всем подразделениям обеспечить выполнение плана производственных работ в утвержденные сроки - к 1 сентября газовое хозяйство Екатеринбурга должны быть готово к осенне-зимним нагрузкам.
Затраты компании на подготовку к осенне-зимнему периоду составят порядка 120 миллионов рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:15
В Тюмени овчарка набросилась на педиатра
Пришедшего к больному ребенку.Сегодня в 18:11
Екатеринбург вошел в десятку популярных у иностранцев городов
Наряду с Москвой и Сочи.Сегодня в 18:06
Подозреваемый в убийстве ингушского бизнесмена свердловчанин сдался
Полиции.Сегодня в 18:02
На Южном Урале арестован куратор "группы смерти"
Чуть не погубивший школьницу.Сегодня в 17:54
В Кыштыме 17-летнего лжеминера закрыли в психбольнице
От греха подальше.Сегодня в 17:44
Свердловские угонщики облюбовали Toyota и Hyundai
Чаще всего машины "уводят" ночью.Сегодня в 17:41
"ВИМ-Авиа" поставила под угрозу срыва отдых 250 тысяч россиян
Забронировавших туры.Сегодня в 17:32
Пермячка получила 6 лет за продажу девушек в секс-рабство
"Живой товар" уходил в Бахрейн.Сегодня в 17:12
Фан-зона Екатеринбурга рискует стать "пьян-зоной"
С доступом к Wi-Fi.Сегодня в 16:46
В Полевском банда экс-силовиков и чиновников отбирала квартиры
У должников.Сегодня в 16:36
Российский автопром вырулит из кризиса на "Семейном автомобиле"
И "Русском тягаче".Сегодня в 16:31
Депутаты Прикамья запустили кампанию по выборам губернатора
Впервые за 17 лет.Сегодня в 16:22
Банк "Открытие" презентовал технологию виртуальной реальности
В рамках IX Международного IT-форума.Сегодня в 16:17
В Тюмени экс-доцент заплатит 600 тысяч за взятки от студентов
Всех "сдал" староста.Сегодня в 16:11
В "Русь сидящую" нагрянули с обысками
По сигналу о хищении бюджетных денег.
Главные новости
- Сегодня в 17:12Фан-зона Екатеринбурга рискует стать "пьян-зоной"
- Сегодня в 16:46В Полевском банда экс-силовиков и чиновников отбирала квартиры
- Сегодня в 15:54Плохая экология поможет Киселеву побороться за кресло губернатора
- Сегодня в 15:12Уральские регионы вышли в топ ВИЧ-инфицированных субъектов
- Сегодня в 14:02На Уралмаше екатеринбуржцу всадили нож в шею
Аналитика
Куйвашева выберут по стандарту
Президентского избрания.
Пятилетка на низком старте
Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?
Фасад футбольного бунта
На улицах Екатеринбурга.