В Дубае.

Граждане ОАЭ могут вместо паспортов использовать свои смартфоны при прохождении контроля в аэропорту, сообщает газета Gulf News.

Для этого необходимо загрузить на телефон приложение Smart UAE Wallet, которое хранит данные паспорта путешественника и информацию из его билета. При прохождении контроля человек прикладывает смартфон к специальному турникету и сканирует отпечаток пальца. Время проверки пассажиров благодаря системе сокращается до 9-12 секунд, передает "Уралинформбюро".

Новинка была запущена совместно с авиакомпанией Emirats и пока действует только в одном терминале. В других услуга станет доступна после того, как к системе подключатся прочие авиаперевозчики.