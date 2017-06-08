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В Кургане наградили 15 победителя акции "Онлайн-плательщик"Сегодня в 15:17

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Ему подарили микроволновую печь.

В Кургане определен 15 победитель акции "Онлайн-плательщик". Ее организаторы - Энергосбытовая компания "Восток" и Единый расчетный центр "Прогресс".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", Сергей Колташев пользуется Личным кабинетом с момента запуска сервиса в столице Курганской области. На протяжении 5 лет он оплачивает коммунальные услуги, передавая показания приборов учета только через Интернет.

"Это экономит много времени и вообще очень удобно, — отмечает Сергей. — Про акцию "Онлайн-плательщик" знаю давно, но никак не думал, что доведется стать одним из ее победителей. Звонок от организаторов акции был для меня абсолютно неожиданным. Микроволновка очень пригодится моей маме".

Акция "Онлайн-плательщик" продлится до конца 2017 года. Ее участниками могут стать зауральцы, отказавшиеся от получения бумажной версии информационного листа. Они должны своевременно оплачивать коммунальные услуги и ежемесячно передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте ЭК "Восток". Победителей ждут ценные призы.

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте vostok-electra.ru.

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