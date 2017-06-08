С доступом к Wi-Fi.

Фан-зона в екатеринбургском ЦПКиО, которую уже начали строить в преддверии Чемпионата мира по футболу, сможет вмещать 17 тысяч человек одновременно - как оказалось, болельщики смогут "снимать напряжение" алкоголем. Об этом стало известно 8 июня в ходе объезда сити-менеджером Александром Якобом объектов капстроительства Октябрьского района, передает "Уралинформбюро".

Между тем ранее сообщалось о президентском указе, разработанном ФСБ, относительно введения безалкогольных зон. Их будут определять местные власти совместно с организаторами ЧМ. Однако разрешение на продажу внутри фан-зоны легких алкогольных напитков (например, пива) - требование ФИФА. Во что выльются эти возлияния, и представить страшно.

Сама стройка уже идет полным ходом: монтируется площадка и сцена для проведения развлекательных мероприятий, возводятся опоры освещения, завозятся стройматериалы. Фан-зона расположится там же, где и во время чемпионата мира 2014 года, но будет гораздо больше по площади. Согласно требованиям ФИФА, она будет оборудована 17 тысячами точками для подключения к Wi-Fi, трибунами для инвалидов, двумя большими экранами для трансляции матчей, несколькими выходами для бесперебойного передвижения потоков болельщиков и 30 рамками металлоискателей.

Один из насущных вопросов - кто будет кормить болельщиков во время трансляции матчей. Сеть "Макдональдс" отказалась от этого контракта, поскольку не сможет обеспечить необходимое качество услуги, не имея достаточных мощностей. В данный момент готовятся конкурсные процедуры и принимаются заявки от предприятий питания Екатеринбурга. Итоги конкурса станут известны к октябрю.

Первостепенно и транспортное обеспечение. Пока перед главным входом ЦПКиО есть только трамвайное кольцо, не приспособленное к таким нагрузкам. Поэтому решено построить рядом с ним еще одно кольцо — автобусное, которое могло бы принимать достаточное количество транспорта для подвоза болельщиков. Строительство кольца уже началось, предоставлением автобусов в дни ЧМ-2018 займутся привлеченные транспортные компании Екатеринбурга.