Фан-зона Екатеринбурга рискует стать "пьян-зоной"Сегодня в 17:12
- Текст
С доступом к Wi-Fi.
Фан-зона в екатеринбургском ЦПКиО, которую уже начали строить в преддверии Чемпионата мира по футболу, сможет вмещать 17 тысяч человек одновременно - как оказалось, болельщики смогут "снимать напряжение" алкоголем. Об этом стало известно 8 июня в ходе объезда сити-менеджером Александром Якобом объектов капстроительства Октябрьского района, передает "Уралинформбюро".
Между тем ранее сообщалось о президентском указе, разработанном ФСБ, относительно введения безалкогольных зон. Их будут определять местные власти совместно с организаторами ЧМ. Однако разрешение на продажу внутри фан-зоны легких алкогольных напитков (например, пива) - требование ФИФА. Во что выльются эти возлияния, и представить страшно.
Сама стройка уже идет полным ходом: монтируется площадка и сцена для проведения развлекательных мероприятий, возводятся опоры освещения, завозятся стройматериалы. Фан-зона расположится там же, где и во время чемпионата мира 2014 года, но будет гораздо больше по площади. Согласно требованиям ФИФА, она будет оборудована 17 тысячами точками для подключения к Wi-Fi, трибунами для инвалидов, двумя большими экранами для трансляции матчей, несколькими выходами для бесперебойного передвижения потоков болельщиков и 30 рамками металлоискателей.
Один из насущных вопросов - кто будет кормить болельщиков во время трансляции матчей. Сеть "Макдональдс" отказалась от этого контракта, поскольку не сможет обеспечить необходимое качество услуги, не имея достаточных мощностей. В данный момент готовятся конкурсные процедуры и принимаются заявки от предприятий питания Екатеринбурга. Итоги конкурса станут известны к октябрю.
Первостепенно и транспортное обеспечение. Пока перед главным входом ЦПКиО есть только трамвайное кольцо, не приспособленное к таким нагрузкам. Поэтому решено построить рядом с ним еще одно кольцо — автобусное, которое могло бы принимать достаточное количество транспорта для подвоза болельщиков. Строительство кольца уже началось, предоставлением автобусов в дни ЧМ-2018 займутся привлеченные транспортные компании Екатеринбурга.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:15
В Тюмени овчарка набросилась на педиатра
Пришедшего к больному ребенку.Сегодня в 18:11
Екатеринбург вошел в десятку популярных у иностранцев городов
Наряду с Москвой и Сочи.Сегодня в 18:06
Подозреваемый в убийстве ингушского бизнесмена свердловчанин сдался
Полиции.Сегодня в 18:02
На Южном Урале арестован куратор "группы смерти"
Чуть не погубивший школьницу.Сегодня в 17:54
В Кыштыме 17-летнего лжеминера закрыли в психбольнице
От греха подальше.Сегодня в 17:44
Свердловские угонщики облюбовали Toyota и Hyundai
Чаще всего машины "уводят" ночью.Сегодня в 17:41
"ВИМ-Авиа" поставила под угрозу срыва отдых 250 тысяч россиян
Забронировавших туры.Сегодня в 17:32
Пермячка получила 6 лет за продажу девушек в секс-рабство
"Живой товар" уходил в Бахрейн.Сегодня в 17:12
Фан-зона Екатеринбурга рискует стать "пьян-зоной"
С доступом к Wi-Fi.Сегодня в 16:46
В Полевском банда экс-силовиков и чиновников отбирала квартиры
У должников.Сегодня в 16:36
Российский автопром вырулит из кризиса на "Семейном автомобиле"
И "Русском тягаче".Сегодня в 16:31
Депутаты Прикамья запустили кампанию по выборам губернатора
Впервые за 17 лет.Сегодня в 16:22
Банк "Открытие" презентовал технологию виртуальной реальности
В рамках IX Международного IT-форума.Сегодня в 16:17
В Тюмени экс-доцент заплатит 600 тысяч за взятки от студентов
Всех "сдал" староста.Сегодня в 16:11
В "Русь сидящую" нагрянули с обысками
По сигналу о хищении бюджетных денег.
Главные новости
- Сегодня в 17:12Фан-зона Екатеринбурга рискует стать "пьян-зоной"
- Сегодня в 16:46В Полевском банда экс-силовиков и чиновников отбирала квартиры
- Сегодня в 15:54Плохая экология поможет Киселеву побороться за кресло губернатора
- Сегодня в 15:12Уральские регионы вышли в топ ВИЧ-инфицированных субъектов
- Сегодня в 14:02На Уралмаше екатеринбуржцу всадили нож в шею
Аналитика
Куйвашева выберут по стандарту
Президентского избрания.
Пятилетка на низком старте
Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?
Фасад футбольного бунта
На улицах Екатеринбурга.