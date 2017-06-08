Екатеринбург вошел в десятку популярных у иностранцев городовСегодня в 18:11
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Наряду с Москвой и Сочи.
Столица Урала заняла восьмое место среди городов России, которые иностранцы выбирают для путешествий летом 2017 года.
Безоговорочным лидером рейтинга, составленного туристическим сервисом momondo, стала Москва. На второй строчке разместился Санкт-Петербург. Эти города популярны не только как главные культурные центры России, но и как удобные транспортные "узлы", передает "Уралинформбюро".
Замыкает тройку лидеров Симферополь.
Также в топ-10 вошли Омск, Новосибирск, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и Иркутск. Особым интересом у зарубежных гостей пользуется столица Зимней Олимпиады-2014. По сравнению с июнем - августом 2016 года объем запросов на перелеты в Сочи вырос на 82%.
Основной поток туристов в Россию идет из Германии, США и Дании. При этом всплеск интереса к стране-соседке этим летом показал Казахстан - плюс 434%.
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