Проект будет готов к концу месяца.

8 июня 2017 года правительство Свердловской области утвердило основную часть проекта планировки территории под строительство третьего пускового комплекса Южного полукольца ЕКАД. Он соединит автодорогу Екатеринбург - Полевской и трассу М5 "Урал", сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

Документ определяет территорию, по которой в перспективе пройдет трасса, и конфигурацию этой автодороги. "Данное постановление является заключительным звеном в подготовке к получению положительного заключения государственной экспертизы на проект третьего пускового комплекса ЕКАД. После получения заключения госэкспертизы – ориентировочно в конце июня 2017 года – проект будет полностью готов к реализации", – отметил министр транспорта и связи Среднего Урала Василий Старков.

Ранее проект прошел общественный слушания и был согласован экспертным сообществом.

Строительство ЕКАД общей протяженностью 94,38 километра началось в 1994 году. На сегодня введены в эксплуатацию пять из шести его отрезков. Южное полукольцо ЕКАД, длина которого превышает 35 километров, разделено на три пусковых комплекса. В настоящее время полным ходом идут работы на втором из них.

Строительство Южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги - один из важнейших дорожных объектов для Свердловской области. Его завершение позволит перераспределить потоки и вывести из города 60-80 тысяч транзитных машин в сутки, что положительно скажется на экологии мегаполиса.

С введением в эксплуатацию ЕКАД завершится формирование основных межрегиональных автодорожных коридоров – будут соединены между собой федеральные трассы Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги М5 "Урал", Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень. Интенсивность движения транспорта, проходящего через уральскую столицу, может вырасти в 1,5-2 раза.

Реализация данного проекта даст мощный толчок для развития экономики региона – создаст новые рабочие места, в значительной мере позволит решить вопросы, связанные с уменьшением издержек и себестоимости перевозок и приведет к улучшению других социально-экономических показателей.