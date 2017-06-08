На 100 человек.

Первый хостел - и сразу с улучшенными условиями проживания - появился в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения на странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".

Бюджетное средство размещения организовано на базе бывшего общежития "Полесье" и сможет вместить до 100 человек. Номера оборудованы душевой кабиной, мебелью, телевизором и бесплатным Wi-Fi.

Открытие хостела в зоне отчуждения заинтересовало многих интернет-пользователей. Люди интересуются, можно ли туда приехать на собственном автомобиле и есть ли где перекусить.

Стоит отметить, что свободное посещение зоны отчуждения Чернобыля запрещено, поскольку она подверглась серьезному радиационному загрязнению в результате аварии на атомной электростанции в 1986 году. Сегодня уровень радиации снизился, что позволяет проводить там экскурсии.