Строителей "Екатеринбург-Арены" проверяют на связи с террористамиСегодня в 18:26
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Как и жителей окрестных домов.
В столице Урала в квартиры строителей, занятых на реконструкции Центрального стадиона к Чемпионату мира по футболу-2018, зачастили полицейские. Они ведут себя корректно и ограничиваются опросом жильцов. Такими наблюдениями делятся друг с другом пользователи городских форумов, передает "Уралинформбюро".
"Папа мой, чтоб вы знали, строителем работает, и до совсем недавнего времени был занят на спецобъекте - нашем стадионе, который должен будет принимать в 2018 году сами знаете что (Екатеринбург). Так вот, доблестные полиционеры с обширным, со слов маман, списком товарищей обходят сейчас места обитания всех сопричастных на предмет выявления непричастности тружеников тыла к терроризму и прочим милым шалостям", - рассказала пользовательница портала Pikabu под ником MaranaLeSta (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).
Другой житель Екатеринбурга пишет, что и к нему наведывались стражи порядка: "И чего-то ваши служивые подзапоздали, у нас уже два раза были два месяца назад. Обходят не только сопричастных, а все дома в радиусе пары километров, если не больше, и прямой зоны видимости из окон".
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области уточнили, что это обычная профилактическая работа, направленная на обеспечение безопасности граждан.
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