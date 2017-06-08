×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Строителей "Екатеринбург-Арены" проверяют на связи с террористамиСегодня в 18:26

  • Текст

Как и жителей окрестных домов.

В столице Урала в квартиры строителей, занятых на реконструкции Центрального стадиона к Чемпионату мира по футболу-2018, зачастили полицейские. Они ведут себя корректно и ограничиваются опросом жильцов. Такими наблюдениями делятся друг с другом пользователи городских форумов, передает "Уралинформбюро".

"Папа мой, чтоб вы знали, строителем работает, и до совсем недавнего времени был занят на спецобъекте - нашем стадионе, который должен будет принимать в 2018 году сами знаете что (Екатеринбург). Так вот, доблестные полиционеры с обширным, со слов маман, списком товарищей обходят сейчас места обитания всех сопричастных на предмет выявления непричастности тружеников тыла к терроризму и прочим милым шалостям", - рассказала пользовательница портала Pikabu под ником MaranaLeSta (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Другой житель Екатеринбурга пишет, что и к нему наведывались стражи порядка: "И чего-то ваши служивые подзапоздали, у нас уже два раза были два месяца назад. Обходят не только сопричастных, а все дома в радиусе пары километров, если не больше, и прямой зоны видимости из окон".

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области уточнили, что это обычная профилактическая работа, направленная на обеспечение безопасности граждан.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×