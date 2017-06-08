×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Повременной тариф в Екатеринбурге начнут обкатывать с трамваевСегодня в 19:02

  • Текст

И троллейбусов.

1 июля 2017 года в Екатеринбурге начнется тестирование повременного тарифа для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом в эфире ЕТВ рассказал зампредседателя городского комитета по транспорту Сергей Яскевич.

Группа волонтеров опробует "инновацию" в подвижном составе ТТУ. Если все пройдет без сучка и задоринки, через месяц к тестированию подключат МОАП, а с 1 сентября и коммерческих перевозчиков, передает "Уралинформбюро".

С 1 октября повременной тариф планируется запустить для всех горожан. Работать он будет только на базе ЕКарты, для чего нужно перепрошить валидаторы и перепрограммировать оборудование.

Однако до сих пор нет окончательного решения по размеру оплаты. "У нас есть три варианта времени - 30, 40, 60 минут. Если будет небольшой интервал, то поездка будет равна 28 рублям, а если примут большой временной промежуток, то стоимость составит, к примеру, полтора нынешних билета", - говорит С.Яскевич.

По словам чиновников, введение повременной оплаты проезда станет еще одним шагом к переводу общественного транспорта мегаполиса на новую схему движения.

Екатеринбуржцы уже активно обсуждают инициативу мэрии в соцсетях и интернет-форумах. Все сходятся во мнении, что она на руку только властям и транспортникам.

"без метро это людям невыгодно. Трамваи встали из-за пары дятлов на рельсах, и все, плакали повременные денежки. Пробка - плакали денежки. Транспортникам при такой оплате будет выгодно ездить медленно. Зачем ехать быстро по выделенной полосе, дав возможность пассажиру сделать 1-2 пересадки на удобных пересадочных пунктах, заплатив 1 раз? Неет, выгоднее ехать медленно, максимально отдалять пересадочные пункты друг от друга, и сделать такой временной интервал, что человек в будний день гарантированно на пересадку в пределах своего времени не успевал и платил 2-3 раза", - пишет одна из горожанок (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Стоит отметить, что столица Урала все еще "приходит в себя" после "шайтан-локаута" 1 июня. С этого дня выход на линию заказан водителям без российских прав. На некоторых маршрутах время ожидания автобуса выросло с 2-3 до 15-25 минут.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Транспортная реформа»

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×