И троллейбусов.

1 июля 2017 года в Екатеринбурге начнется тестирование повременного тарифа для оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом в эфире ЕТВ рассказал зампредседателя городского комитета по транспорту Сергей Яскевич.

Группа волонтеров опробует "инновацию" в подвижном составе ТТУ. Если все пройдет без сучка и задоринки, через месяц к тестированию подключат МОАП, а с 1 сентября и коммерческих перевозчиков, передает "Уралинформбюро".

С 1 октября повременной тариф планируется запустить для всех горожан. Работать он будет только на базе ЕКарты, для чего нужно перепрошить валидаторы и перепрограммировать оборудование.

Однако до сих пор нет окончательного решения по размеру оплаты. "У нас есть три варианта времени - 30, 40, 60 минут. Если будет небольшой интервал, то поездка будет равна 28 рублям, а если примут большой временной промежуток, то стоимость составит, к примеру, полтора нынешних билета", - говорит С.Яскевич.

По словам чиновников, введение повременной оплаты проезда станет еще одним шагом к переводу общественного транспорта мегаполиса на новую схему движения.

Екатеринбуржцы уже активно обсуждают инициативу мэрии в соцсетях и интернет-форумах. Все сходятся во мнении, что она на руку только властям и транспортникам.

"без метро это людям невыгодно. Трамваи встали из-за пары дятлов на рельсах, и все, плакали повременные денежки. Пробка - плакали денежки. Транспортникам при такой оплате будет выгодно ездить медленно. Зачем ехать быстро по выделенной полосе, дав возможность пассажиру сделать 1-2 пересадки на удобных пересадочных пунктах, заплатив 1 раз? Неет, выгоднее ехать медленно, максимально отдалять пересадочные пункты друг от друга, и сделать такой временной интервал, что человек в будний день гарантированно на пересадку в пределах своего времени не успевал и платил 2-3 раза", - пишет одна из горожанок (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Стоит отметить, что столица Урала все еще "приходит в себя" после "шайтан-локаута" 1 июня. С этого дня выход на линию заказан водителям без российских прав. На некоторых маршрутах время ожидания автобуса выросло с 2-3 до 15-25 минут.