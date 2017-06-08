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Новый екатеринбургский зоопарк будет в 14 раз большеСегодня в 19:35

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Старого.

В Екатеринбурге определились с концепцией нового зоопарка. Его планируется разместить в Новокольцовском микрорайоне по соседству с МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". О переходе к этапу создания эскизного проекта, 8 июня 2017 года во время объезда Октябрьского района сообщил сити-менеджер Александр Якоб.

Затем будет обсуждаться инвестиционный проект государственно-частного или муниципально-частного партнерства с застройщиком - компанией "Синара-девелопмент", передает "Уралинформбюро".

"Работа идет, проблем нет, объект очень интересный",- добавил А.Якоб, отметив, что разработчики проекта изучили опыт европейских зоопарков.

Соглашение о строительстве нового зоопарка в уральской столице было подписано между "Синарой" и муниципалитетом на выставке "ИННОПРОМ-2015".

Планируется, что на 37 гектарах обустроят порядка 10 павильонов, в том числе тропический, Мадагаскар-Африка, Америка, Австралия, Азия, а также слоновник, павильон жирафов, контактный зоопарк и другие. Также на территории зверинца организуют научно-исследовательский центр, музей естествознания, аквариум и океанариум, планетарий.

Стоит отметить, что сегодня Екатеринбургский зоопарк ютится на "пятачке" в 2,5 гектара в самом центре мегаполиса.

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