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Россияне "слезли" с бутылкиСегодня в 08:42

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И ударились в спорт.

Россияне стали заметно меньше пить и курить. Столь обнадеживающее заявление сделала глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на Европейском совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по неинфекционным заболеваниям, передает "Уралинформбюро".

"Системная работа в этом направлении позволила нам за период с 2012 по 2016 год, по предварительным данным, снизить общее потребление в литрах в этиловом эквиваленте на душу населения алкоголя на 13,5%, а число лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличить на 18%", - цитирует чиновницу ТАСС.

По ее словам, если в 2009 году курило 39,4% населения, то в 2016-м доля дымящих упала до 30,9%. "Благодаря принятым мерам снизилось и пассивное курение - с 35% до 21,9%", - отметила она. Министр подчеркнула, что только за 2014-2015 годы среди подростков курящих стало втрое меньше.

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