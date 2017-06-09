Праздничный уик-энд свердловчанам испортят дождиСегодня в 09:46
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Но будет вполне тепло.
Длинный уик-энд в Свердловской области будет относительно теплым, но сырым. Дожди, взявшие в осаду регион, не прекратятся. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 5-10 градусов. Днем 10-12 июня воздух прогреется до 20 градусов. В День России при прояснениях возможны и 23 градуса тепла, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.
В Екатеринбурге все три дня будет облачно, пройдут небольшие дожди. В субботу и воскресенье ожидается 18 градусов выше нуля, ночью - до плюс 10. Самым теплым станет праздничный понедельник: синоптики сулят до плюс 20 градусов.
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