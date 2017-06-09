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Синод разрешил однополые бракиСегодня в 11:08

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В Шотландии.

Однополые пары смогут вступать в брак с позволения Шотландской епископальной церкви. Она стала первым ведущим христианским течением Великобритании, решившимся на такой шаг. За изменение канонического правила, согласно которому обвенчаться могут только мужчина и женщина, проголосовали шесть из семи епархий.

Теперь гомосексуалисты, принадлежащие к англиканской церкви, смогут связать себя семейными узами в Шотландии, сообщает BBC.

При этом Синод дал священнослужителям право отказаться проводить обряд венчания однополых пар, передает "Уралинформбюро". Верховное руководство англиканской церкви негативно отнеслось к решению шотландцев. Но повлиять не смогло - локальные церкви внутри течения независимы.

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