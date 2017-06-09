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Программа капремонта в Зауралье рискует обернуться "уголовкой"Сегодня в 11:51

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В проблемах разбираются следователи.

В Зауралье срывается программа капремонта многоквартирных домов. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, на ряде объектов подрядчики используют более дешевые материалы, чем предусмотрено проектной документацией. В некоторых случаях работы и вовсе не выполнены.

По результатам проверки три должностных лица (сотрудник областного департамента строительства и два специалиста фонда капремонта) привлечены к дисциплинарной ответственности. Внесено представление губернатору Зауралья Алексею Кокорину.

Материалы проверки направлены в следственные органы для дачи им уголовно-правовой оценки.

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