В проблемах разбираются следователи.

В Зауралье срывается программа капремонта многоквартирных домов. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства, на ряде объектов подрядчики используют более дешевые материалы, чем предусмотрено проектной документацией. В некоторых случаях работы и вовсе не выполнены.

По результатам проверки три должностных лица (сотрудник областного департамента строительства и два специалиста фонда капремонта) привлечены к дисциплинарной ответственности. Внесено представление губернатору Зауралья Алексею Кокорину.

Материалы проверки направлены в следственные органы для дачи им уголовно-правовой оценки.