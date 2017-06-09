Опасными для людей

Природоохранная прокуратура "поймала за руку" МУП "Новые технологии" Белоярского городского округа. Предприятие сбрасывало в реку Пышма плохо очищенные сточные воды.

Как рассказали "Уралинформбюро" в Свердловской природоохранной прокуратуре, такой сброс осуществлялся с 2015 года. Областной "Центр экологического мониторинга и контроля" выявил многочисленные превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ в воде: по железу – в 5,7 раз, по фосфат-ионам – в 41,5 раз, по нитрит-ионам – в 93,7 раз. Стоит отметить, что нитраты несут непосредственную угрозу жизни человека. Особенно они опасны для детей.

В отношении МУП возбуждено сразу несколько административных дел. В суд направлено исковое заявление – обязать предприятие и администрацию Белоярского ГО обеспечить нормативную степень очистки сточных вод.