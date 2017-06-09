На основе популярных российских песен.

Текст самой банальной песни написал сервис "Яндекс.Музыка", проанализировав тысячи российских популярных композиций. Она состоит из слов, которые чаще звучат из уст таких коллективов, как SEREBRO, ВИА "Гра", t.A.T.u, а также певцов Сергея Лазарева, Андрея Губина и Дэна Балана, передает "Уралинформбюро".

Компиляция получилась нелепо-забавной:

Моя жизнь

До тебя была без любви

Где была ты — не знал я, и

Просто ни-ни

Все эти дни.

Но теперь

Лишь моя ты, твои глаза,

Твое сердце.

Я только за,

Если мы с тобой это,

А?

Стоит отметить, что сервис "Яндекс.Музыка" составил и список песен с самыми экзотическими текстами. В него вошли "Доители изнуренных жаб" Александра Лаэртского, "Гибралтар-Лабрадор" Вячеслава Бутусова, "Нина" группы НОМ, а также "Любовь" группы "Воплі Відоплясова".