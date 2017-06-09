Самую банальную поп-композицию создал "Яндекс"Сегодня в 12:59
- Текст
На основе популярных российских песен.
Текст самой банальной песни написал сервис "Яндекс.Музыка", проанализировав тысячи российских популярных композиций. Она состоит из слов, которые чаще звучат из уст таких коллективов, как SEREBRO, ВИА "Гра", t.A.T.u, а также певцов Сергея Лазарева, Андрея Губина и Дэна Балана, передает "Уралинформбюро".
Компиляция получилась нелепо-забавной:
Моя жизнь
До тебя была без любви
Где была ты — не знал я, и
Просто ни-ни
Все эти дни.
Но теперь
Лишь моя ты, твои глаза,
Твое сердце.
Я только за,
Если мы с тобой это,
А?
Стоит отметить, что сервис "Яндекс.Музыка" составил и список песен с самыми экзотическими текстами. В него вошли "Доители изнуренных жаб" Александра Лаэртского, "Гибралтар-Лабрадор" Вячеслава Бутусова, "Нина" группы НОМ, а также "Любовь" группы "Воплі Відоплясова".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:21
Тюменца будут судить за покушение на массовое убийство
Он пытался сжечь 6 человек.Сегодня в 13:13
НК "Новый Поток" переконсервировала 7 аварийных скважин в Оренбуржье
И провела их переликвидацию.Сегодня в 13:12
Facebook и Google ищут путь к сердцу российских чиновников
Через менеджеров со страстью к Интернету.Сегодня в 13:04
На тюменской трассе пьяный бесправник погубил двух человек
Еще двое пострадали.Сегодня в 12:59
Самую банальную поп-композицию создал "Яндекс"
На основе популярных российских песен.Сегодня в 12:55
Река Пышма начинена химикатами
Опасными для людейСегодня в 12:48
Китайская чета променяла 2-месячного сына на телефоны
И одежду.Сегодня в 12:38
Авторынок в России "разогнался" на 15%
И это не предел.Сегодня в 11:56
Свердловчанин задушил должницу из-за 2000 рублей
Его арестовали.Сегодня в 11:51
Программа капремонта в Зауралье рискует обернуться "уголовкой"
В проблемах разбираются следователи.Сегодня в 11:46
Иду на таран! К Земле несется планета
С V-образным шлейфом.Сегодня в 11:44
Коррупционеры "съедают" при госзакупках 2 триллиона рублей
Две трети тендеров не чисты.Сегодня в 11:28
Россиян переведут на пиво под одной маркой
Акцизной.Сегодня в 11:08
Синод разрешил однополые браки
В Шотландии.Сегодня в 10:57
ВСМПО-Ависма приняла участие в HeliRussia-2017
Представив полуфабрикаты из титана.
Ещё в сюжете «Чудеса в решете»
Главные новости
- Сегодня в 11:28Россиян переведут на пиво под одной маркой
- Сегодня в 10:35Дудко отправили в колонию
- Сегодня в 09:46Праздничный уик-энд свердловчанам испортят дожди
- Сегодня в 08:42Россияне "слезли" с бутылки
- Сегодня в 08:26Российских пилотов как ветром сдуло в Азию
Аналитика
Страховщики грозятся бросить ОСАГО
Бизнес стал убыточным из-за мошенников.
Куйвашева выберут по стандарту
Президентского избрания.
Пятилетка на низком старте
Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?