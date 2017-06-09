Шаговой доступности.

Екатеринбуржцы написали письмо президенту РФ Владимиру Путину. Они пожаловались, что не могут получить путевки в детсады шаговой доступности. Обращение родители оставили на сайте moskva-putinu.ru - там собираются вопросы для прямой линии с президентом, которая состоится 15 июня.

"После распределения практически все родители приходят в ужас. Мне, маме двоих детей (старшей будет в августе 3 года и младшей на данный момент 9 месяцев), дали садик за 9 километров от дома, некоторым аж за 23 километра", - говорится в письме.

Горожанка просит Путина разобраться в сложившейся ситуации и обязать органы местного самоуправления усовершенствовать систему распределения путевок в ДОУ.

Беспорядки с выдачей мест в детсады в уральской столице начались еще в 2015 году, передает "Уралинформбюро". Распределением путевок стали заниматься не персонально чиновники, а компьютерная программа. Изначально хотели сделать как лучше: исключить коррупционную составляющую. Но получилось, как всегда - программа может выдать путевку в детсад в часе езды от дома. При этом возможности обменять место у родителей нет. Они имеют право лишь отказаться от него и вновь стать участниками "лотереи".



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