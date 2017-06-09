И одежду.

В Китае молодые родители продали своего двухмесячного малыша за 2 795 долларов (19 тысяч юаней). Интернет-аукцион состоялся в конце мая, пишет Daily Mail.

Когда полиции провинции Ганьчжоу стало известно о торгах, начались поиски отца и матери младенца. Но когда они увенчались успехом, ребенка уже продали в маленькую деревушку, куда даже нет автомобильной дороги.

Мальчика нашли в одной из хижин под присмотром немолодой женщины. На допросе она созналась, что купила ребенка, передает "Уралинформбюро".

По словам 20-летнего отца младенца, он вместе с подругой решил продать сына, так как не имел средств на его воспитание и собственное пропитание.

Получив деньги за малыша, пара потратила несколько сотен юаней на продукты. Кроме того, они купили себе по мобильному телефону и по комплекту одежды.

Мужчина арестован по подозрению в торговле детьми, что стало с матерью ребенка - не сообщается.