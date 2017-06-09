Через менеджеров со страстью к Интернету.

Американские компании Google и Facebook объявили о поиске менеджеров по взаимодействию с российским властями.

Google предлагает работу в московском офисе. Специалисту предстоит взаимодействие с чиновниками правительства и не только. От кандидата требуется опыт работы с политиками и отличные коммуникативные навыки.

В свою очередь Facebook ищет специалиста - с глубоким пониманием политической и законодательной динамики в России - для работы в Варшаве. В перечне обязанностей значатся оповещение коллег об особенностях местного законодательства и продвижение социальной сети на встречах с чиновниками.

В обоих случаях от соискателей требуется безукоризненное владение русским и английским языками, а также страсть к Интернету, передает "Уралинформбюро",