Средняя зарплата екатеринбуржцев подобралась к 44 тысячамСегодня в 13:30
- Текст
- Комментарии (2)
Превысив среднюю по стране.
По итогам 2016 года среднемесячная заработная плата в уральской столице составила 43 910 рублей. Это традиционно превышает средние показатели по России (36 746 рублей) и Свердловской области (36 555 рублей). Такие цифры озвучил начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин в докладе об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга в прошлом году.
Высокая зарплата стала одним из свидетельств стабильности экономической ситуации в мегаполисе. Это же подтверждает и состояние рынка труда. На конец 2016 года уровень безработицы составил 0,72%, против 0,83% в 2015-м. Это значительно ниже, чем уровень безработицы по России в целом (1,25%) и Свердловской области (1,38%). На одного зарегистрированного безработного приходится 2,7 вакансии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.
Кроме того, более десяти лет в Екатеринбурге стабильно растет численность населения. На начало 2017 года было зарегистрировано более 1 миллиона 488 тысяч жителей. Естественный прирост - 5 861 человек.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Как обычно -болтовня эти средние показатели. У кого то на ужин капуста, а у кого то кусок мяса, а в среднем получаются мясные голубцы...не смешно лиответить
Это чья зарплата? У меня пенсия 11400, я в трансе от такой пенсииответить
- Последние новости
-
Сегодня в 17:30
Индексацию пенсий отложили до 2020 года
Для работающих пенсионеров.Сегодня в 17:17
В Екатеринбурге нашлись деньги на облагораживание "футбольных" фасадов
Пяти домов.Сегодня в 17:04
Сургутяне устроили массовую драку на глазах у детей
Стенка на стенку сошлись 20 человек.Сегодня в 17:03
Ди Каприо по силам сыграть Путина
И Ленина.Сегодня в 17:00
Найденная в Челябинске отрезанная голова принадлежала женщине
Пожилой.Сегодня в 16:51
В свердловских паркингах появятся "частные" зоны
Уже подано 2000 заявок.Сегодня в 16:41
Рок-музыкант Фил Коллинз госпитализирован после падения в отеле
С глубокой раной лица.Сегодня в 16:34
В Челябинске тюремный хирург попал под "уголовку" за 2-миллионную взятку
Его подозревают в "продаже" диагноза.Сегодня в 16:30
Путин предупредил об атаках террористов на юге России
И в Центральной Азии.Сегодня в 16:26
Южноуралец с подругой избили пенсионера кочергой
И сели на 17,5 лет.Сегодня в 16:25
"Урал" откроет и закроет чемпионат России игрой с "Ростовом"
В следующем сезоне.Сегодня в 16:22
Свердловчане подсаживаются на ипотеку
Рынок оживает.Сегодня в 16:15
Ураган обошелся мэрии Нижнего Тагила в 105 миллионов
Пришлось урезать другие статьи бюджета.Сегодня в 16:02
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:01
ММК ищет "Женщину года"
По творческим способностям.
Главные новости
- Сегодня в 17:17В Екатеринбурге нашлись деньги на облагораживание "футбольных" фасадов
- Сегодня в 16:22Свердловчане подсаживаются на ипотеку
- Сегодня в 15:41Российским авиакомпаниям подрежут чартеры
- Сегодня в 13:56Облсуд пересмотрит приговор Соколовскому 5 июля
- Сегодня в 13:54Екатеринбуржцы рассказали Путину о нехватке мест в детсадах
Аналитика
Страховщики грозятся бросить ОСАГО
Бизнес стал убыточным из-за мошенников.
Куйвашева выберут по стандарту
Президентского избрания.
Пятилетка на низком старте
Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?