×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Средняя зарплата екатеринбуржцев подобралась к 44 тысячамСегодня в 13:30

Превысив среднюю по стране.

По итогам 2016 года среднемесячная заработная плата в уральской столице составила 43 910 рублей. Это традиционно превышает средние показатели по России (36 746 рублей) и Свердловской области (36 555 рублей). Такие цифры озвучил начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин в докладе об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга в прошлом году.

Высокая зарплата стала одним из свидетельств стабильности экономической ситуации в мегаполисе. Это же подтверждает и состояние рынка труда. На конец 2016 года уровень безработицы составил 0,72%, против 0,83% в 2015-м. Это значительно ниже, чем уровень безработицы по России в целом (1,25%) и Свердловской области (1,38%). На одного зарегистрированного безработного приходится 2,7 вакансии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, более десяти лет в Екатеринбурге стабильно растет численность населения. На начало 2017 года было зарегистрировано более 1 миллиона 488 тысяч жителей. Естественный прирост - 5 861 человек.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
2 комментариев из 2 | смотреть все
ЕЛЕНА Сегодня в 13:56

Как обычно -болтовня эти средние показатели. У кого то на ужин капуста, а у кого то кусок мяса, а в среднем получаются мясные голубцы...не смешно ли

ответить
грустно Сегодня в 14:04

Это чья зарплата? У меня пенсия 11400, я в трансе от такой пенсии

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×