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Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 16:02

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По версии "Уралинформбюро".

1. "Это очень по-русски"

В День России на телеканале Showtime стартует показ четырехсерийного документального фильма Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине. Отрывки из ленты уже разошлись по Сети, а фразы российского лидера стали мемами.

В ходе съемок фильма Путину пришлось ответить на не один десяток неудобных вопросов. В частности, знаменитый режиссер спросил президента РФ, пошел бы тот с геем в душ на подводной лодке. "Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо", - отшутился глава государства.

В трейлерах вопроса про гея нет, зато есть "белые тапки" и "кладбище".

2. Апокалипсис в Нижнем Тагиле

В минувший уик-энд на Урал обрушился ураган. Больше других от стихии пострадал Нижний Тагил.

Прочувствовать весь ужас происходившего в тот день позволит клип, собранный из кадров, снятых камерами видеонаблюдения. Музыкальное сопровождение добавляет ролику эпичности.

3. Битва полиглотов

Немногие из нас могут похвастаться знанием хотя бы 3 языков. Может быть, поэтому словесная дуэль беседующих на 15 языках полиглотов набирает популярность в Сети.

Участниками интеллектуальной битвы стали нидерландский художник и видеоблогер Ваутер Кордюэнер и Заансе Сханс из Македонии, последний владеет аж 35 языками.

4. Чуть-чуть не считается

Американец Паркер Симпсон выжил после нападения крупной рифовой акулы и смог снять ее атаку на видеокамеру.

Хищница длиной более двух метров напала на мужчину, когда он вместе с приятелем ловил рыбу в районе архипелага Флорида-Киз. Акула отхватила кусок кожи с мясом и повредила артерию на голени Паркера. Тот потерял больше литра крови, но врачам удалось его спасти.

5. Поймай меня, если сможешь!

Рыжая плутовка устроила игру в догонялки на одной из ферм Уэльса. Пробравшись во двор, лиса попыталась поймать курицу и даже пару раз ухватила ее, выдернув множество перьев.

После двух кругов по участку расклад сил резко изменился. Теперь убегать пришлось непрошеной гостье: на помощь курице пришел сын хозяина фермы. Забыв про "обед", лиса сиганула сквозь электрический забор и была такова.

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