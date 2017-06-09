×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцев наказали за отстаивание бездомных животныхСегодня в 14:56

  • Текст

Придется выложить по 10 000 рублей.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал 4 зоозащитников виновными в проведении незаконных пикетов. Каждый заплатит штраф в размере 10 000 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Одиночные пикеты в защиту животных екатеринбуржцы провели 7 июня у здания Заксобрания области. 4 активиста стояли на расстоянии 50 метров друг от друга с плакатами. Двухчасовую акцию прервали сотрудники полиции.

Зоозащитники выступали против нарушения законодательства в сфере отлова бездомных животных. Срок передержки вместо положенного полугода составляет всего 10-20 дней. Не проводятся мероприятия по стерилизации и пристрою животных. Эти нарушения известны прокуратуре, но власти, по словам активистов, бездействуют.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Страховщики грозятся бросить ОСАГО

Бизнес стал убыточным из-за мошенников.

Куйвашева выберут по стандарту

Куйвашева выберут по стандарту

Президентского избрания.

Пятилетка на низком старте

Пятилетка на низком старте

Оценит ли Кремль свердловскую стратегию?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×