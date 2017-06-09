Придется выложить по 10 000 рублей.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал 4 зоозащитников виновными в проведении незаконных пикетов. Каждый заплатит штраф в размере 10 000 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Одиночные пикеты в защиту животных екатеринбуржцы провели 7 июня у здания Заксобрания области. 4 активиста стояли на расстоянии 50 метров друг от друга с плакатами. Двухчасовую акцию прервали сотрудники полиции.

Зоозащитники выступали против нарушения законодательства в сфере отлова бездомных животных. Срок передержки вместо положенного полугода составляет всего 10-20 дней. Не проводятся мероприятия по стерилизации и пристрою животных. Эти нарушения известны прокуратуре, но власти, по словам активистов, бездействуют.