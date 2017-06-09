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День России в Екатеринбурге обойдется без сухого законаСегодня в 15:15

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И массовых гуляний.

День России не станет поводом для введения в столице Урала сухого закона. Как пояснил "Уралинформбюро" пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов, ввод ограничений на продажу спиртного нецелесообразен, поскольку больших гуляний в городе не будет.

Екатеринбург отметит 12 июня массовым запевом в Историческим сквере. Полуторатысячный сводный хор исполнит наиболее любимые россиянами песни, в том числе композиции из репертуара группы "Любэ" и Олега Газманова. Подпевать смогут все желающие.

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