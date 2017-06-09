Российским авиакомпаниям подрежут чартерыСегодня в 15:41
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Чтобы туристы не остались за бортом.
К 20 июня 2017 года российские авиаперевозчики должны пересмотреть чартерные программы. С инициативой сокращения "челночных" перевозок в целях недопущения задержек и отмен рейсов выступила Росавиация.
Регулятор обещает строго карать перевозчиков за сбои в расписании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ассоциации туроператорв России.
В Росавиации считают, что отмеченный в январе - мае 2017 года рост объемов пассажирских перевозок на 22% - а в чартерных авиакомпаниях на 150-200% - не был подкреплен наличием бортов и персонала. Перевозчиков обязали обеспечить резервные самолеты, не допускать задержек свыше двух часов и заблаговременно информировать пассажиров об изменениях в расписании.
При этом речи о массовой отмене чартеров не идет, подчеркивают в ведомстве.
Тем, кто будет пренебрегать новыми требованиями, грозят санкции: публичное предупреждение туроператоров и пассажиров о недобросовестности авиакомпании, внеплановые проверки на соответствие сертификационным и лицензионным требованиям и "точечное" ограничение чартерной программы.
Поводом для драконовских мер стали задержки чартеров "ВИМ-Авиа", которая оправдалась поздним возвращением с техобслуживания лайнеров. Под угрозой срыва оказался отдых 250 тысяч россиян.
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